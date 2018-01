Permissão para Concorde voar deve sair ainda este mês O Concorde deverá receber um certificado permitindo sua volta aos céus até o final deste mês. A informação foi dada hoje por autoridades da aviação civil da França e da Grã-Bretanha, que se reuniram pela nona vez para estudar as mudanças praticadas no avião supersônico depois da queda de um aparelho nos arredores de Paris no ano passado. O certificado deverá ser entregue simultaneamente à Air France e à British Airways, as duas e únicas companhias aéreas que possuem Concordes. Imediatamente após o acidente de 25 de julho do ano passado, no qual 113 pessoas morreram, a France Air deixou em terra sua frota de cinco supersônicos. Por sua parte, a empresa britânica manteve seus sete aviões em operação até que as autoridades retirassem seu certificado de vôo, cerca de um mês depois da queda do aparelho. Segundo as companhias aéreas, os Concordes deverão estar prontos para retornar aos céus entre setembro e novembro deste ano.