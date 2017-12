Perna humana é encontrada na boca de tubarão Ao regressarem ao porto de Samut Prakan, pescadores tailandeses se surpreenderam, neste domingo, ao verem dentro do barco uma perna humana saindo da mandíbula de um tubarão branco. A macabra descoberta foi completada ao ser encontrado, já dentro do estômago do animal, o antebraço direito de um homem. O barco pesqueiro retornou ao porto ao sul de Bangcoc neste domingo à tarde, e o tenente-coronel Somchai Sopacharoen, da polícia de Samut Prakan, disse à Associated Press que o tubarão, de 3,70 metros de comprimento, havia sido capturado por um barco maior em águas indonésias há uma semana e em seguida descarregado no pesqueiro Veeraphap Poonphol. A vítima era provavelmente um homem asiático, disse o médico Pattana Kitraj, do Instituto de Criminologia da Polícia. Ele acrescentou que, se alguém reclamar os restos da vítima, o instituto realizará testes de DNA. A carne de tubarão é um manjar para os tailandeses e outros povos do sudeste e nordeste asiático.