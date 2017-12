Peronismo faz 60 anos. E continua poderoso No dia 24 de fevereiro de 1946, Juan Domingo Perón venceu sua primeira eleição presidencial, dando início a uma trajetória cujos ecos até hoje são ouvidos nas vozes de seus "descendentes" modernos - os militantes do partido Justicialista, que ao longo de toda a história recente da Argentina influenciaram os rumos do país. É o caso Néstor Kirchner, atual presidente. A verdade, no entanto, é que já não se pode mais pensar o peronismo a partir de uma única linha ideológica. O partido Justicialista encontra-se dividido em diversas facções. Kirchner, por exemplo, destaca-se por suas posições de centro-esquerda. Carlos Menem, que também era peronista e comandou o país por dez anos, dolarizou a economia e privatizou 95% das estatais do país, seguindo as mais ortodoxas cartilhas neoliberais. Para explicar as idas e vindas do fenômeno peronista no espectro ideológico, o Estado desta sexta-feira preparou uma reportagem especial que traz a trajetória política do fundador do movimento, o presidente Perón. Aqui no portal Estadão.com.br, o leitor poderá conhecer o carisma do líder argentino através de três importantes discursos disponíveis em áudio nos links ao lado. O primeiro, de 1945, foi feito no histórico comício de 17 de outubro de 1945, poucos meses antes de Perón ganhar as eleições. Na ocasião, o ainda futuro presidente argentino acabava de ser libertado de uma prisão de 5 dias em um barco da marinha do país. Na Plaza de Mayo, milhares de argentino esperavam por seu pronunciamento. No segundo áudio, de 1955, o presidente, há já nove anos do poder, reage à crescente ameaça de golpe que pouco tempo depois o deporia. Já na terceira e última gravação, de 1973, o presidente fala à nação pela primeira vez após vários anos no exílio. Ele seria reempossado naquela ano, e governaria apenas até 1974, ano de sua morte.