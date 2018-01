Peronista fiel ou radical desencantado na presidência da Argentina Salvo uma grande surpresa, o próximo presidente da Argentina será escolhido entre três peronistas fiéis e dois radicais desencantados. Qualquer seja o resultado das eleições do próximo domingo, e um eventual segundo turno três semanas depois, o presidente virá do berço de dois movimentos políticos que desde 1946 se alternam no poder de forma democrática. Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá e Néstor Kirchner se mantiveram leais ao Partido Justicialista (peronista), quando Ricardo López Murphy e Elisa Carrió se mostraram decepcionados com o União Cívica Radical (UCR), da que foram notórios dirigentes, e fundaram os próprio partido. Um quarto peronista, Ricardo Mussa, tem uma candidatura considerada meramente simbólica. Menem, Rodríguez Saá, Kirchner, López Murphy e Elisa atraíram neste domingo mais do 80% dos votos, segundo pesquisas, deixando só migalhas ao resto dos outros 14 pretendentes à presidência. A deputado Elisa Carrió é a candidata de centro-esquerda da ARI (Alternativa para uma República de Iguais) e o economista Ricardo López Murphy é respaldado pelo Recriar para o Crescimento, de centro-direita. O deputado Leopoldo Moreau, candidato da UCR, figura entre os que se ficaram fora do festa de votos. O partido de Moreau foi berço de dois partidos que produziram nas duas últimas décadas dois presidentes que renunciaram: Raúl Alfonsín (1983-1989) e Fernando da Rúa (1999-2001). O peronismo, em contrapartida, se vangloria de governar em tempo integral, com exceção da interrupção causada por um golpe militar na década de 1970. Juan Domingo Perón foi três vezes presidente desde que em 1945 fundou a esse movimento e também o foram sua esposa María Vigília Martínez de Perón (1974-76), Héctor (1973), Menem (1989-1999) e Rodríguez Saá, que esteve nesse cargo apenas por seis dias, no final de dezembro de 2001, após a tumultuada renúncia de De La Rúa. Menem concorre como candidato pelo Frente pela Lealdade e Rodríguez Saá pelo Movimento Nacional e Popular. Kirchner é respaldado pelo Frente para a Vitória. Os restantes provém de todas as forças políticas. A esquerda e a ultraesquerda estão representadas por Alfredo Bravo (Partido Socialista), Mario Mazzitelli (Partido Socialista Autêntico), Guillermo Sulling (Partido Humanista), Patricia Walsh (Esquerda Unida) e Jorge Altamira (Partido Trabalhador). O economista Manuel Herrera é o candidato do partido Democrata Cristão, Carlos Zaffore representa o Movimento de Integração e Desenvolvimento (MID), do ex-presidente Arturo Frondizi, o empreendedor Manuel Manusovich a União Popular e Juan Carlos Arcagni a Tempos de Comutação. Os ex-militares nacionalistas estão fragmentado em três grupos, com outros tantos candidatos presidenciais: Enrique Venturino, José Bonacci e Gustavo Obeide, todos eles ex-oficiais do exército. Venturino, Bonacci e Obeide pertenceram aos militares ?cara-pintada´´, que entre 1986 e 1990 realizaram quatro intenções de golpes de estado, três deles cabeçalhos por Aldo Rico, que, sob a asa de Rodríguez Saá, se levanta como candidato a governador da província de Buenos Aires, a principal do país.