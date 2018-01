Peronistas dizem temer fraudes nas eleições argentinas Faltando 19 dias para as eleições, o temor de fraudes tem sido o principal prato de discussões dos candidatos de oposição ao presidente Eduardo Duhalde e seus correligionários. Os que mais levantam suspeitam sobre a lisura do processo eleitoral são os peronistas Carlos Menem e Adolfo Rodríguez Saá, ambos do Partido Justicialista, o mesmo do presidente Duhalde e seu candidato, Néstor Kirchner. Segundo os assessores de Menem e Saá, seus respectivos comitês de campanha estão adotando medidas preventivas para evitar fraudes, apesar do presidente Duhalde apresentar-se como "garantia de transparência" ao pleito. Porém, o menemismo acusa o governo de ter impresso cédulas eleitorais com erros ortográficos que poderiam impugnar o voto no momento da apuração. Já Rodríguez Saá teme a contagem do votos e, por isso, colocará fiscais de informática para recontá-los. "Desconfiamos das armadilhas informáticas que Matzkin (Jorge, Matzkin, ministro do Interior) prepara", acusou Saá, recentemente, ao convocar fiscais eleitorais. A possibilidade de que haja fraude ou denúncias neste sentido após as eleições, principalmente por parte do candidato que ficar em terceiro lugar, é um cenário muito discutido na Argentina entre os partidos, os comandos de campanha de cada candidato e os próprios analistas. A hipótese mais discutida é a de que o derrotado, em terceiro lugar, já tem pronto o pedido de impugnação da contagem dos votos. Esta é a suposição dentro do Partido Justicialista, onde seus três candidatos: Menem, Kirchner e Saá, aparecem empatados nas pesquisas de opinião pública. Segundo o presidente Duhalde, a eleição "será fácil de controlar" porque se escolherá somente o presidente e o vice-presidente. O governo gastará 80 milhões de pesos para realizar as eleições no dia 27 de abril próximo, das quais estão aptas a votar 25 milhões de pessoas , em 75 mil mesas em todo o país.