Peronistas querem julgamento de De la Rúa O bloco de deputados peronistas anunciou que pedirá julgamento político a De la Rúa. No caso de renúncia, existem duas possibilidades. No primeiro caso, o presidente do Senado, o peronista Ramón Puerta, assumiria a presidência da República e completaria o mandato, que termina em 2003. A outra hipótese é que uma renúncia de De la Rúa levaria à convocação de eleições presidenciais, no prazo de 60 dias. Rumores no fim da tarde indicavam que De la Rúa já teria enviado sua renúncia por escrito ao Congresso Nacional. Além disso, o heliporto da Casa Rosada estava sendo preparado para a partida de De la Rúa, que estava recolhendo seus objetos pessoais do palácio presidencial. Leia o especial