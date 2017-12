Peronistas recusam aliança com governo O ex-porta-voz presidencial, Pablo Baylac, disse hoje que o presidente Fernando de la Rúa renunciará caso a oposição não aceite integrar um governo de coalizão. ?Se o justicialismo disser não, o presidente deverá renunciar? disse Baylac à jornalistas. No início da noite, uma agência de notícias argentina disse nesta, citando o presidente do Senado, Ramón Puerta, que o Partido Pernonista pode recusar a proposta do presidente Fernando De la Rúa de formar um ?governo de unidade nacional? para superar a grave crise que vive o país. No final da tarde o governo sofreu mais uma drrota. O Senado argentino aprovou hoje, por maioria absoluta os projetos que retiram os poderes especiais concedidos em março para o executivo e anulou o limite para saques em contas bancárias imposto pelo governo, disse hoje o jornal argentino Clarín.