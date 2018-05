Perry vai deixar corrida republicana e apoiar Gingrich

WASHINGTON - O governador do Texas, Rick Perry, vai abandonar a corrida presidencial nesta quinta-feira, 19, e apoiar o ex-presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich, na indicação do candidato que vai disputar a presidência com Barack Obama em novembro, afirmam meios de comunicação norte-americanos.

O site de notícias de Washington Politico disse que Perry vai realizar uma coletiva de imprensa às 14h (de Brasília) para anunciar a decisão, que representa um grande impulso para a campanha de Gringrich, dois dias antes das importantes primárias da Carolina do Sul, que acontecem no sábado. Informações sobre a saída de Perry foram divulgadas pela CNN, pelo jornal The New York Times e pelo canal Fox News Channel.

As informações são da Dow Jones.