''Perseguição'' pode ter sido causa O choque entre os dois submarinos nucleares só tem explicação no único motivo capaz de provocar o acidente, que nunca será admitido formalmente: a perigosa prática de um jogo de perseguição do tipo gato e rato, inaugurado durante os anos da Guerra Fria por oficiais soviéticos e americanos. Os dois navios de ação estratégica, aparentemente seguiram o modelo das antigas superpotências. Um deles detecta a presença do outro na mesma área e aproxima-se sorrateiro. Na menor distância possível, emite então um sinal eletrônico com o sonar, indicando sua posição de vantagem. O quadro fica mais complicado quando ambos percebem-se mutuamente e iniciam manobras evasivas.