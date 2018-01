Peru: Congresso aprova acusação contra Fujimori O Congresso peruano aprovou nesta madrugada, por 32 votos a favor, 24 contra e quatro abstenções, a acusação constitucional do ex-presidente Alberto Fujimori, auto-exilado no Japão, por abandono do cargo durante o desempenho de suas funções, e o tornou inabilitado por 10 anos para o exercício de toda função pública. A votação aconteceu depois de um debate caloroso de aproximadamente cinco horas. Esta é a primeira acusação constitucional contra o ex-mandatário. A decisão segue agora para o Ministério Público. Na semana passada, a Comissão de Acusações Constitucionais do Congresso acatou por unanimidade uma acusação contra Fujimori apresentada pela promotora Ana Cecilia Magallanes, que imputa ao ex-presidente, os delitos de peculato, concussão e enriquecimento ilícito. Atualmente, três subcomissões investigam Fujimori - destituído em novembro por incapacidade moral -, no epílogo de uma grave crise política originada por escândalos de corrupção que envolvem seu ex-assessor Vladimiro Montesinos, hoje foragido.