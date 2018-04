Peru espera retirar hoje últimos turistas isolados Auxiliadas pela melhora do tempo, autoridades do Peru esperam retirar hoje os últimos turistas isolados perto de Machu Picchu. O ministro do Turismo peruano, Martin Pérez, disse que apenas 800 turistas, a maioria jovens, ainda estão no povoado de Machu Picchu, a vila mais próxima das ruínas incas, que ficam no topo de uma montanha no Andes com 2.400 metros de altitude. A região deve em seguida ficar fechada por semanas, até que fique mais seca. Pelo menos sete pessoas já morreram no Peru em decorrência das chuvas, segundo números oficiais.