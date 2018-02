Peru estima em US$ 100 milhões os danos com onda de frio O governo do Peru estimou hoje em US$ 100 milhões o custo da recuperação dos oito departamentos (Estados) do sul do país afetados pela intensa onda de frio. Afirmando que o país não conta com os recursos necessários, o presidente Alejandro Toledo pediu para que a população seja "solidária" para com as pessoas afetadas pelo desastre. Segundo cifras oficiais, 59 pessoas morreram e cerca de 78.000 ficaram desabrigadas devido às tempestades de neve. Em algumas regiões, a temperatura atingiu 27 graus negativos. Dezenas de pequenas comunidades ficaram isoladas. Sete províncias do sul, incluindo Cuzco e Arequipa, tiveram declarado estado de emergência pelas autoridades. Rodovias e estradas vicinais foram bloqueadas. Mesmo o acesso por helicóptero a algumas regiões ficou difícil nas últimos dias. A previsão é de que o frio só diminua em dois ou três dias. O frio devastador também atinge os animais silvestres, o gado e até mesmo as lhamas, acostumadas a baixíssimas temperaturas. Estudiosos estimam que as mortes, de fome ou de frio, podem atingir cifras impressionantes - especialmente entre as espécies que vivem acima dos 4 mil metros de altitude, como é o caso das lhamas e das alpacas. Até agora, 7 mil lhamas e alpacas e cerca de 20 mil cabeças de gado foram perdidas.