Peru formaliza pedido de extradição de Fujimori O embaixador do Peru no Chile, José Antonio Meier, entregou hoje o pedido de extradição do ex-presidente Alberto Fujimori ao ministro das Relações Exteriores chileno, Ignacio Walker. O diplomata foi acompanhado pelo procurador anticorrupção peruano, Antonio Maldonado, e o assessor jurídico da Chancelaria peruana, Javier Ciurlizza. Os 12 documentos de extradição devem ser analisados agora pela Chancelaria e depois entregues ao juiz da Corte Suprema, Orlando Álvarez, a cargo da causa. "Formalizamos a solicitação de extradição do cidadão Alberto Fujimori perante o governo do Chile, conforme o tratado de 1932", disse Meier a jornalistas, chilenos e estrangeiros. "Agora corresponde à Justiça chilena autorizar a extradição para que o cidadão Fujimori, acusado de corrupção e de crimes contra a humanidade, seja julgado em solo peruano", ressaltou o diplomata.