Peru: Humala pretende manter política econômica O presidente do Peru, Ollanta Humala, não apresentará grandes mudanças em sua política econômica durante discurso anual sobre o Estado da União, marcado o dia 28. A afirmação é do primeiro-ministro peruano, Juan Jimenez. Ainda de acordo com Jimenez, a expectativa é de que o ministro das Finanças, Luis Miguel Castilla, seja mantido no cargo.