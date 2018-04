Peru mantém toque de recolher após violência

Também foram destacados policiais e militares para a chamada "Curva do Diabo", o trecho de uma rodovia onde o Exército desalojou com força o bloqueio que os indígenas haviam montado em 9 de abril. O governo peruano assegura que 13 policiais foram mortos na rodovia e outros nove durante a tomada da Estação Petroleira 6, no distrito de Imazita. Segundo o governo, eles foram maltratados e assassinados pelos manifestantes amazônicos.

O líder indígena Champion Nomingo negou que os indígenas tenham usado armas de fogo, como afirmaram as autoridades, que reportaram a perda de 42 fuzis AKM (uma versão do AK-47), dos quais sete foram devolvidos. Nomingo reiterou que não são nove os indígenas mortos, mas mais de 30. Os indígenas protestam contra um decreto do governo para a exploração de petróleo e gás natural na Amazônia peruana. O decreto diz que as empresas não precisam mais consultar as comunidades nativas antes de explorar as reservas minerais em terras indígenas.