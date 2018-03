Peru pede oficialmente extradição de Fujimori O embaixador do Peru em Tóquio, Luis Macchiavello, pediu oficialmente nesta quinta-feira a extradição do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, declarou um porta-voz do Ministério do Exterior japonês. O Japão já se colocou contra o pedido porque Fujimori tem nacionalidade japonesa e, legalmente, o país não pode extraditar um de seus cidadãos. Em março, o Japão não acatou um pedido de prisão do ex-presidente feito pela Interpol. Fujimori está refugiado no Japão desde novembro de 2000 após um escândalo de corrupção no Peru.