Peru pode abrigar cidade mais antiga da América Um complexo peruano de pirâmides, canais de irrigação e construções no formato de apartamentos pode ser o mais antigo centro urbano da América, construído por uma civilização formada há mais de 4000 anos. De acordo com pesquisadores, novos estudos sobre a determinação de datas indicam que um local situado cerca de 200 quilômetros ao norte de Lima mostra evidências de que uma grande e complexa civilização de fazendeiros, artesãos e pescadores montou uma metrópole que durou centenas de anos e então desapareceu. O local, chamado Caral, foi construído por pessoas que provavelmente eram ancestrais dos incas, que mais tarde construíram grandes cidades em outras áreas da América do Sul. "Em Caral, estamos aprendendo a reescrever a forma como se desenvolveram as primeiras civilizações andinas", disse Jonathan Hass, pesquisador do Museu do Campo, em Chicago, e co-autor de um estudo a ser publicado hoje pela revista especializada Science. Hass disse que o estudo da data do material recolhido em Caral mostra que a primeira grande estrutura, uma pirâmide de 18 metros, foi construída por volta de 2627 antes de Cristo. Os habitantes locais alimentavam-se de vegetais e peixes, mas não plantavam grãos nem trabalhavam com cerâmica, material comum nas antigas civilizações. Hass disse que a população local plantava algodão, provavelmente utilizado para montar redes de pesca. O local fica a apenas 22 quilômetros do Oceano Pacífico. Segundo Hass, aparentemente o povo era extremamente dependente dos frutos do mar como fonte de proteínas. É desconhecido o motivo da derrocada da civilização, disse Hass. Mas ele especula que isso pode ter ocorrido devido ao desgaste do solo após 600 anos de agricultura e à construção de novas cidades ao norte e ao sul.