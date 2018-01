Peru punirá crime grave contra turista com prisão perpétua Matar ou ferir gravemente turistas no Peru resultará em penas de prisão perpétua, segundo uma nova legislação publicada neste sábado, 3, pelo diário oficial do governo peruano. Anteriormente, apenas crimes como terrorismo ou violência sexual contra menores de idade eram punidos com prisão perpétua no Peru. A nova lei também prevê sentenças de 20 anos a 25 anos para ataques físicos contra os turistas. A lei foi aprovada por voto unânime no Congresso peruano na última terça-feira. Se a vítima não sofrer ferimentos graves, mas for drogada durante um assalto, a pena será de 25 anos de prisão.