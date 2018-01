Peru quer que Japão explique cidadania de Fujimori O governo peruano pediu formalmente às autoridades japonesas que expliquem as razões pelas quais reconheceram a nacionalidade japonesa do destituído presidente Alberto Fujimori (1990-2000). O chanceler peruano, Diego García Sayán, entregou uma "nota de preocupação" do governo do presidente Alejandro Toledo ao embaixador japonês em Lima, Takashi Kiya. "Para o Peru, é da maior importância manter uma relação fluida com o Japão, na medida em que foi o nosso país o primeiro a estabelecer relações diplomáticas com esta nação em 1873, com um tratado de paz e amizade", disse o ministro. Fujimori está desde novembro refugiado no Japão por conta de sua dupla nacionalidade, o que lhe permite ignorar os indiciamentos da Justiça peruana pelo delito de "abandono de cargo". Filho de imigrantes japoneses, o ex-presidente está envolvido em outras investigações judiciais e legislativas por delitos de lesa humanidade, enriquecimento ilícito e corrupção, entre outros. Hoje, numa entrevista a uma emissora de rádio peruana, García Sayán disse que a chancelaria havia iniciado uma avaliação "integral" do pessoal diplomático acreditado por longo tempo na embaixada do Peru em Tóquio. Na avaliação, esclareceu o chanceler, não havia sido incluído o atual embaixador peruano no Japão, Luis Machiavello, que substituiu em dezembro Víctor Aritomi, cunhado de Fujimori. A Justiça peruana ordenou a detenção de Aritomi, que ocupou o cargo em Tóquio por dez anos, pouco antes de o Japão também lhe conceder a nacionalidade japonesa.