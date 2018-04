Peru ratifica acordo com Brasil e Colômbia contra drogas

Com o acordo, Peru, Colômbia e Brasil também combaterão "o contrabando de produtos químicos, a delinquência transnacional, o tráfico de armas, munições e explosivos e outras atividades criminosas". Em 2008, os então presidentes da Colômbia, Álvaro Uribe, do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e García assinaram o acordo na cidade colombiana de Leticia.

O Peru compartilha uma fronteira de cerca de 1.600 quilômetros com a Colômbia e outros 1.600 quilômetros com o Brasil. Segundo a Marinha de Guerra do Peru, nesta zona de fronteira existe narcotráfico, contrabando de combustível, terrorismo associado às drogas, tráfico de madeira e de minérios. As informações são da Associated Press.