Peru resgata turistas em Machu Picchu O Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru informou que cerca de 1.400 turistas começaram a viagem de Machu Picchu para Cuzco. Eles estavam retidos em conseqüência dos deslizamentos de terra ocorridos no sábado, que resultaram na morte de seis pessoas e no desaparecimento de outras cinco. Os trabalhos de busca se estenderam por vários quilômetros, até a cidade de Santa Teresa. Os deslizamentos de Machu Picchu deixaram ainda 60 feridos, sete casas destruídas e duas pontes derrubadas. A Peru Rail, que controla os serviços ferroviários na região, informou que a estrada de ferro que conduz até as ruínas da cidade arqueológica foi cortada em dois trechos. Uma porta-voz da empresa esclareceu que o trecho interrompido, na altura do quilômetro 101, na localidade de Cedro Bamba, já está limpo.