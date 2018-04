Peru suspende decretos que provocaram motim indígena O Congresso do Peru aprovou hoje a suspensão por tempo indeterminado de dois polêmicos decretos que provocaram um motim indígena que deixou 32 mortos na região amazônica do país. Por 57 votos a favor, 48 contra e uma abstenção, o Legislativo aprovou a suspensão por tempo indeterminado dos decretos legislativos 1090 e 1064 - sobre a lei florestal e a lei da fauna silvestre - cujas retiradas foram exigidas pelos índios amazônicos, que afirmam que as leis enfraquecem seu direito de propriedade sobre suas terras ancestrais.