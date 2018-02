Peru suspende programa de erradicação da coca O Peru suspendeu seus programas de erradicação do plantio da coca e de incentivo aos camponeses para que pratiquem plantios alternativos, pondo em risco os esforços apoiados pelos EUA para combater o tráfico de drogas no país sul-americano. A agência antidrogas do Peru concordou no final de semana passado em suspender os esforços na luta pela erradicação da coca para apaziguar os protestos de camponeses cocaleiros no vale do rio Huallaga, uma região selvagem localizada em meio à floresta do leste do Peru. O governo interrompeu também o trabalho da agência privada americana de ajuda CARE, que tentava dissuadir os camponeses de plantarem coca e também promovia práticas de plantio alternativo por agricultores dos vales de Ene- Apurímac, também situados na Amazônia oriental. Tais resoluções tiveram pouca repercussão na imprensa local. Segundo estimativas das Nações Unidas, das bacias do Huallaga, Ene e Apurímac saíram quase 65% da produção de coca do país em 2001. No início deste ano, o embaixador dos EUA no Peru, John Hamilton, disse que Washington poderia em 2002 triplicar os US$ 150 milhões em fundos destinados à luta antidrogas para o governo de Alejandro Toledo. Um funcionário da embaixada americana que não quis ser identificado expressou sua preocupação a respeito das suspensões.