Peru: traficantes escondem drogas em jornais Uma quadrilha de chilenos e peruanos enviou, durante três meses, cerca de 60 quilos de cocaína de Lima a Santiago do Chile escondendo a droga entre as páginas de jornais, informou a polícia. Quatro peruanos e três chilenos foram detidos e serão apresentados à justiça amanhã. A descoberta foi ocasional, quando um dos pacotes se desfez, durante a manipulação, no correio, e a droga escorreu. De acordo com a polícia, a droga era prensada em pacotes fechados com vácuo e ocultada entre as páginas dos exemplares do jornal El Comercio de Lima, enviados a supostos assinantes no Chile. Eram enviadas 15 remessas três vezes por semana em doses de 100 gramas, informou a imprensa local.