Peru: tudo pronto para as eleições de domingo A chefe do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe, pelas iniciais em espanhol), Magdalena Chú, disse na sexta-feira ao Portal Estadao.com.br que todo o material eleitoral que será utilizado no segundo turno das eleições presidenciais de domingo já chegou às províncias do Peru. Segundo ela, a previsão é de que 100% das mesas eleitorais estejam instaladas amanhã, como ocorreu no primeiro turno de 9 de abril. Magdalena também prevê que no domingo à noite, a quantidade de votos apurados oficialmente será bem maior do que os 52% apurados no dia da eleição do primeiro turno. O organismo espera apurar 95% dos votos até segunda-feira. Congresso Apenas na sexta-feira o Onpe completou a contagem das atas da eleição para o Congresso, que se realizou junto com a do primeiro turno, em abril. O atraso se deu por causa de atas colocadas sob suspeita por fiscais dos partidos e submetidas à apreciação final da Justiça Eleitoral. A coalizão União pelo Peru, de Ollanta Humala, terá 45 cadeiras no Congresso. O Partido Aprista Peruano, de Alan García, terá 36, seguido da União Nacional - que apoiou a conservadora Lourdes Flores, terceira colocada no primeiro turno -, com 17. O movimento fujimorista Aliança pelo Futuro terá 13 deputados; a Frente de Centro, 5. O Peru Possível, do atual presidente Alejandro Toledo, terá apenas 2 deputados, assim como o Partido da Restauração Nacional.