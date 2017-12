Peru venderá avião oficial para investir no social, diz Garcia O presidente do Perú, Alan Garcia, anunciou que vai vender o avião presidencial e utilizar o dinheiro para ampliar o Instituto Nacional de Saúde da Criança. Garcia argumenta que o avião presidencial custou US$ 25 milhões (mais de R$ 52 milhões), e que cada hora de vôo representa um gasto adicional de US$ 5,9 mil. O presidente deu a declaração pouco antes de partir - a bordo de um vôo comercial - em viagem oficial à cidade de Trujillo. Quando assumiu o cargo, em junho, Alan García prometeu um governo austero. De início, reduziu seu próprio salário e dos ministros. Um correspondente da BBC em Lima, Dan Collyns, disse que a venda do avião, assim como outras medidas de austeridade, é uma "gesto dramático" para melhorar a imagem de García entre os peruanos. "Garcia disse que, como um cidadão do Peru, deveria usar os mesmos meios de transporte que todo mundo usa, embora não se espere que (o presidente) comece a tomar o ônibus para chegar ao trabalho", afirmou o correspondente.