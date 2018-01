Peruano assume a Comissão de Direitos Humanos da ONU Manuel Rodriguez Cuadros, embaixador do Peru no quartel-general europeu das Nações Unidas, em Genebra, foi eleito por consenso para o cargo de líder da Comissão de Direitos Humanos. A liderança da comissão é rotativa. A comissão tem sido criticada por não conseguir acabar com os abusos dos direitos humanos ao redor do mundo. Entre seus membros estão alguns dos piores ofensores, o que tira do organismo o peso moral para autorizar punições. Em abril, o Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, disse que a comissão deve ser substituída por um novo e mais fortalecido conselho, e os países estão negociando um novo Conselho de Direitos Humanos, que se encontrará regularmente durante todo o ano. A Indonésia comandou a comissão no ano passado. A Líbia ficou com o comando em 2003, mesmo enquanto estava sob sanções do Conselho de Segurança da ONU.