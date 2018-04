Pervez Musharraf vota nas eleições paquistanesas

O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, depositou seu voto na localidade de Rawalpindi para as eleições parlamentares nacionais e provinciais realizadas nesta segunda-feira, 18, no país. Veja também: Paquistaneses vão às urnas para renovar seus Parlamentos Líder tribal encomendou morte de Bhutto, conclui investigação Clima no Paquistão é de tensão na véspera da eleição geral Cinqüenta pessoas morrem em ataque suicida no Paquistão Musharraf votou no colégio eleitoral de Bhindara, em Rawalpindi, cidade vizinha à capital e onde tem sua residência em instalações do quartel general do Exército, informou a agência estatal APP. O presidente apostou claramente em uma vitória do partido que o apóia, a Liga Muçulmana-Q, embora não obtenha uma maioria suficiente para governar sozinho, segundo declarações publicadas em um jornal britânico no domingo, jornada de reflexão no Paquistão. Na entrevista, Musharraf se ofereceu para desempenhar a figura de "um pai" para o novo primeiro-ministro do país.