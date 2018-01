Pescador confessa fraude na captura de truta gigante Um pescador que conquistou o recorde britânico há oito anos, por pegar uma truta de quase 20 quilos, confessou que não pescou o peixe: ele já estava morto. ?Eu me sinto muito melhor agora. É como se tivessem tirado um peso de cima de mim?, disse Clive White, de 35 anos, que notificou o British Fish Record Committee há duas semanas. Nesta segunda-feira, White disse que um amigo havia cultivado a truta para que ele marcasse o recorde. O amigo, que não foi identificado, negou o esquema. White contou uma história diferente ao jornal The Times, que cita o pescador dizendo ter encontrado o peixe morto, boiando. ?Isso me destruiu, ao meu casamento e a tudo que sempre quis. Sinto-me tão culpado... Sinto-me melhor agora que isso veio a público?, disse ele, segundo a agência britânica Press Association.