Pescadores fisgam 1,5 tonelada de maconha nas Maldivas Um grupo de pescadores de lagosta das Ilhas Maldivas, que ficam próximas da costa indiana, fisgaram nesse fim de semana uma presa pouco comum: mais de uma tonelada e meia de maconha. O grupo pescou 1.697 sacos plásticos com um quilo de maconha. A carga estava depositada no fundo do mar e foi apreendida pela polícia depois da descoberta. Os policias estão agora investigando o que ocorreu e procurando quem teria jogado os pacotes no mar. Tráfico de drogas é punível com morte nas Ilhas Maldivas, mas não há registro de alguém que tenha sido morto pelo crime. Segundo a imprensa local, a descoberta da carga criou uma crise na pequena vila de pescadores onde vivem os homens que a encontraram. Os moradores querem que a maconha apreendida seja destruída de uma forma transparente pela polícia.