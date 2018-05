Pesqueiro chinês vira em águas da Coreia do Sul Um barco de pesca da China virou após ser abordado por um navio da guarda costeira da Coreia do Sul que tentava acabar com a pesca ilegal neste sábado, deixando um homem morto e dois desaparecidos. Cerca de 50 barcos chineses estavam sendo usados para pesca ilegal em águas sul-coreanas, a 270 quilômetros de Seul, quando foram abordados pela guarda costeira, segundo Ji Kwan-tae, porta-voz sul-coreano.