Pesquisa: 10% dos ingleses usam roupa de baixo por 3 dias Um em cada dez ingleses usa a mesma roupa de baixo por três dias seguidos, de acordo com uma enquete feita por uma acadêmica da Universidade de Manchester. O levantamento de Gaynor Lea-Greenwood, professora de marketing de moda da Manchester Metropolitan University, afirma que 5% da população também admite que veste calcinhas ou cuecas pelo avesso para poder usar as roupas de baixo por mais um dia. "Temos muito que aprender nesse departamento," diz Lea-Greenwood, que admite que os ingleses têm "idéias curiosas sobre limpeza". Mais da metade da população também guarda e ainda veste roupas de baixo de 10 a 20 anos atrás, segundo a mesma enquete. Mas há variações regionais: 34% das pessoas em West Midlands (centro-oeste), onde fica a cidade de Birmingham, pulverizam perfume nas calcinhas ou cuecas para elas cheirarem melhor. Somente 17% dos ingleses do sudoeste do país (Exeter e Devon) fazem o mesmo, e 19% passam perfume na roupa de baixo no nordeste do país, onde fica Newscastle.