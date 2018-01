Pesquisa aponta: 64% querem afastamento de Hugo Chávez Pesquisa do instituto Datanalisis indica que apenas 34% dos venezuelanos aprovam o governo do presidente Hugo Chávez. Para 34% dos entrevistados, seu governo é "de bom a regular, bom ou muito bom"; para 63%, o governo Chávez é "de ruim a regular, ruim ou muito ruim". A pesquisa também indica que 64% dos entrevistados votariam pelo afastamento de Chávez da Presidência, caso um plebiscito sobre o assunto fosse realizado agora; outros 35% disseram que votariam pela permanência do presidente. A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 26 de fevereiro, com mil pessoas entrevistadas; a margem de erro é de mais ou menos três pontos porcentuais.