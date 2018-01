Pesquisa aponta baixa popularidade de Olmert em Israel Uma pesquisa realizada nesta quinta-feira, 8, mostrou que apenas 17% dos israelenses acham que o atual primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, deveria continuar no cargo, apresentando sinais de crise na liderança do país. Além disso, foi perguntado qual candidato seria o mais indicado para liderar o país. Apenas 3% disseram Olmert. Amir Peretz, Ministro da Defesa de Israel, recebeu apenas 1% dos votos. A pesquisa feita pelo Channel 10 TV e a New Wave Research provaram mais que o líder continua com sua popularidade em baixa desde meados de 2006, após a guerra contra a guerrilha do Hezbollah no Líbano. A pesquisa mostrou que 72% dos entrevistados acha que Olmert não deve continuar como primeiro-ministro de Israel. A pesquisa apontou ainda que 57% dos israelenses é a favor de eleições antecipadas, contra 28% que prefere que elas acontecem como está previsto, em 2010. Benjamin Netanyahu, ex-primeiro-ministro de Israel e atual líder da oposição, liderou a pesquisa com 30% das intenções, seguido por Ami Ayalon e Ehud Barak, com 18% e 12% respectivamente. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para cima ou para baixo e 502 israelenses foram entrevistados.