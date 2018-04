Pesquisa aponta Cristina como favorita das próximas eleições argentinas

BUENOS AIRES - A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é a favorita nas eleições presidenciais de outubro deste ano, segundo aponta uma enquete publicada nesta terça-feira, 18. A governante, porém, ainda não confirmou se vai tentar a reeleição.

Cristina atingiu uma popularidade de 60% e 43,3% das intenções de voto, com mais de 30 pontos de vantagem sobre qualquer rival, afirma a pesquisa do Centro de Estudos de Opinião Pública (CEOP).

Como principal rival eleitoral aparece o prefeito de Buenos Aires, Mauricio Macri, líder do Proposta Republicana (PRO) que recebeu 11,8% das intenções de voto.

Com estes níveis de adesão popular, Cristina conquistaria a reeleição no primeiro turno no pleito marcado para 16 de outubro, quando também serão escolhidos o Parlamento e as legislaturas provinciais e municipais, entre outros cargos.

Atrás da presidente e de Macri, aparece o deputado Ricardo Alfonsín, filho do falecido ex-presidente Raúl Alfonsín, da União Cívica Radical (UCR), segunda força parlamentar, com uma adesão de 10,4% dos votos.

O vice-presidente argentino, Julio Cobos, na oposição desde março de 2008, fica em quarto lugar com 7,8% das intenções de voto.

A enquete, publicada pelo jornal Página/12, foi realizada pelo CEOP com 1.288 cidadãos de todo o país e coincide com outras divulgadas nas últimas semanas.

A popularidade de Cristina "se sustenta principalmente em eleitores com menos de 50 anos, de nível socioeconômico baixo e residentes de províncias, que são as bases de sustentação da governante", afirmou o diretor do CEOP, Roberto Bacman.

Há 10 dias, outra enquete indicou que a popularidade da chefe do Estado argentino caiu nos últimos meses, mas se mantém como favorita para as eleições de outubro. Cristina atingiu 29% das intenções de voto no mês passado contra 38,7% registrado em novembro, segundo a pesquisa da empresa de consultoria Management & Fit realizada na primeira semana do ano.

A pesquisa entrevistou 2.015 moradores de Buenos Aires e sua periferia, onde reside um quarto dos 40 milhões de habitantes da Argentina.

A popularidade de Cristina tinha alcançado mais de 60% no fim de outubro do ano passado, após o falecimento de seu marido e antecessor, Néstor Kirchner.