Pesquisa aponta Fujimori como o melhor presidente do Peru Apesar de enfrentar acusações de assassinato, lesões graves e desaparecimento de pessoas, Alberto Fujimori é considerado o melhor presidente do Peru entre os cinco últimos mandatários, segundo uma pesquisa. O presidente Alejandro Toledo, que assumiu o poder em 2001 para um mandato de cinco anos, figura em último lugar, de acordo com o levantamento realizado entre 5 e 15 de agosto pela Companhia Peruana de Estudos de Mercado e Opinião Pública e publicado pelo jornal Correo. Entre os cinco últimos presidentes desde 1980, 38% dos pesquisados responderam que Fujimori (1990-2000) é melhor, 28% preferiram Fernando Belaunde (1980-85), 11% Valentín Paniagua (2000-01), 9,1% Alan García (1985-90) e 1,3% Alejandro Toledo. Para 7,7%, nenhum deles foi um bom presidente e 3,8% se abstiveram de responder. Ainda de acordo com a pesquisa, 80,1% dos entrevistados desaprovam a gestão de Toledo, enquanto que 14,1% a aprovam e 5,8% não sabem.