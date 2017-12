Pesquisa aponta pequena vantagem de Bush sobre Kerry Pesquisa realizada pela emissora norte-americana ABC dá ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, uma pequena vantagem sobre seu adversário, o democrata John Kerry. De acordo com a emissora, 50% dos prováveis eleitores apóiam Bush contra 46% que apóiam Kerry. O candidato independente Ralph Nader tem o apoio de 1% dos prováveis eleitores. A pesquisa, que tem por objetivo apontar a tendência dos eleitores para as eleições presidenciais de 2 de novembro, foi feita por telefone com 2.407 adultos. Ela foi realizada entre 6 e 9 de outubro e tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais.