Pesquisa aponta que 72% dos colombianos votarão a favor do acordo de paz com Farc

BOGOTÁ - De acordo com uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 9, cerca de 72% dos colombianos votarão "sim" no plebicisto sobre os acordos de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que será realizado no dia 2 de outubro. Além disso, 28% dos entrevistados disseram que optariam pelo "não".

As delegações do governo colombiano e das Farc assinaram um acordo de paz em 24 de agosto em Havana após quase quatro anos de negociações que colocam um fim a mais de meio século de conflito armado.

O acordo será assinado de maneira oficial em um ato solene em 26 de setembro em Cartagena das Indias e posteriormente será submetido à consulta popular. No plebiscito, só será feita uma pergunta: "O senhor apoia o acordo final para o fim do conflito e a construção de uma paz estável e duradoura?".

As intenções de voto por regiões mostraram que no litoral Caribe 80% das pessoas votarão pelo "sim" e 20% pelo "não"; em Bogotá o "sim" registra 72% e o "não" 28%; enquanto na zona central o "sim" leva 69% e o "não" 31%.

A medição na zona leste do país mostrou que 65% dos indagados optariam pelo "sim" e 35% pelo "não"; no litoral Pacífico o "sim" obteria 73% e o "não" 27%, enquanto no sudoeste o "sim" levaria 66% e o "não" 34%.

Na pesquisa, contratada pela rádio RCN, televisão RCN, El FM e a revista Semana, os indagados também responderam à pergunta: "Ao dia de hoje, sua decisão de votar assim já é definitiva e não vai a mudar ou ainda há uma possibilidade de mudança?"

Aproximadamente 80% responderam que já é uma decisão tomada, e 20% afirmaram que ainda há possibilidade de mudar.

A pesquisa foi realizada com 1.526 pessoas nas principais cidades do país entre 1 e 5 de setembro, e conta com margem de erro de 3,5% para o total da amostra. / EFE