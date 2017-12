Pesquisa aponta que mais da metade dos britânicos não quer o Brexit

Mais da metade dos cidadãos do Reino Unido afirmaram apoiar a permanência do país na União Europeia (UE), apontou pesquisa da BMG Research encomendada pelo jornal britânico The Independent, divulgada neste domingo, 17.

O resultado mostrou a maior margem de diferença entre os que apoiam a saída do Reino Unido do bloco comum, o chamado Brexit, e os que não apoiam a medida desde o referendo de junho de 2016, no qual a população escolheu pelo divórcio com a UE.

Segundo a pesquisa, 51% dos britânicos são a favor de permanecer no bloco comum, enquanto 41% apoiam o Brexit. A última vez que o levantamento do grupo mostrou o lado a favor da permanência à frente do lado da saída foi em fevereiro de 2017.

De acordo com Michael Turner, chefe de pesquisa da BMG Research, a mudança a favor da permanência no bloco veio predominantemente de pessoas que não votaram no referendo do Brexit e agora estão mais inclinadas a serem contra a separação com a UE.

O levantamento foi realizado com uma amostra de 1.509 pessoas que moram no Reino Unido, entre os dias 5 e 8 de dezembro.

