Pesquisa aponta que prefeita de Lima sobreviveu a recall

Os resultados oficiais da votação deste domingo sobre a possibilidade de expulsar Villaran só deverão ser conhecidos nesta segunda-feira, pois o referendo não foi feito apenas para a prefeita, mas também para cada vereador da cidade de Lima.

Villaran lutou para organizar o caótico sistema de trânsito de Lima e fez reformas em instituições suspeitas de corrupção. Seu histórico ligado aos direitos humanos recebeu apoio da maioria dos políticos peruanos.

Já os organizadores do referendo a chamaram de incompetente, ineficiente e lenta na execução de projetos de obras públicas. Entre seus detratores está seu antecessor, Luis Castañeda, a quem ela acusou de corrupção. As informações são da Associated Press.