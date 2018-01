Pesquisa aponta que Suíços rejeitaram proposta para facilitar expulsão de estrangeiros

Associated Press, O Estado de S.Paulo

Genebra - Os eleitores suíços rejeitaram proposta, apresentada por um partido nacionalista, que previa a expulsão automática de estrangeiros que cometam crimes, inclusive, de menor gravidade. A informação é da emissora pública Swiss SRF, horas depois do fechamento das urnas.

A SRF citou o grupo de pesquisa política gfs.bern, com a projeção de que a medida seria rejeitada por 59% dos eleitores, com base em resultados parciais de algumas áreas de votação.

O resultado é uma derrota para o Partido do Povo Suíço, que tinha feito campanha pela regra. A rejeição é também uma reviravolta em relação às pesquisas de opinião do ano passado, que haviam previsto que a proposta seria aceita.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se a proposta tivesse passado, a lei teria a previsão de expulsão de qualquer estrangeiro, seja para crimes graves, como homicídio, ou de menor gravidade, como ameaça a funcionários ou dar falso testemunho - desde que estes crimes fossem cometidos duas vezes em um espaço de 10 anos.

Uma ampla coalizão de partidos políticos e especialistas legais saiu contra o plano nos últimos meses, argumentando que ele era "desumano", e que efetivamente, as novas regras criariam um sistema de justiça de dois níveis, que trataria mais de 2 milhões de estrangeiros na Suíça - cerca de um quarto da população - com maior rigidez. Fonte: Associated Press