Pesquisa aponta reeleição de Khatami no Irã O presidente iraniano, Mohammad Khatami, deve ser reeleito na sexta-feira com mais de 79% dos votos, de acordo com pesquisas publicadas hoje pelo diário local Tosea. Se confirmado esse porcentual - bem superior aos 70% obtidos por ele ao ser conduzido ao cargo, em 1997 - , Khatami ganhará novo impulso para pôr em prática reformas políticas, econômicas e sociais que não vem conseguindo realizar por causa da ferrenha oposição do clero conservador, que controla os principais órgãos de poder. Os partidários de Khatami temem o baixo comparecimento às urnas, seja por desencanto popular com o regime e a situação econômica, seja pelo fato de as pesquisas indicarem a tranqüila reeleição do presidente. Outros nove candidatos disputam o cargo, oito dos quais conservadores, mas nenhum deles tem chance de vencer.