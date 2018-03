Pesquisa aponta Romney estagnado em Estados decisivos para eleição americana Novas pesquisas feitas em Estados cruciais para a definição da eleição americana no Colégio Eleitoral indicam que o republicano Mitt Romney (foto) está estagnado no Colorado, Virgínia e Wisconsin. Na semana passada, porém, sondagens feitas na Flórida, Ohio e Pensilvânia mostraram que ele tem um desempenho melhor do que o de John McCain, candidato republicano em 2008. Segundo especialistas, Romney precisa ganhar o apoio do eleitorado feminino e tirar votos do presidente Barack Obama nesse segmento. Graças a sua força no eleitorado feminino, Obama ainda tem vantagem no Colorado. Para ser eleito em novembro, o candidato precisa ter ao menos 270 votos no Colégio Eleitoral.