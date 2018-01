Pesquisa aponta vitória de Bachelet no Chile A socialista Michelle Bachelet e o liberal Sebastián Piñera encerram nesta quinta-feira suas campanhas para o segundo turno das eleições presidenciais do Chile. Com 45% das intenções de voto, a candidata da Concertação pela Democracia vence os 40% do candidato liberal. De acordo com a sondagem, feita entre os dias 2 e 9 de janeiro com 1.200 pessoas de 30 cidades, 4,5% dos entrevistados votarão nulo ou em branco. Se forem descontados os votos nulos e brancos e considerados apenas os válidos, Bachelet tem 53% e Piñera, 47%, disse Marta Lagos, diretora da Market & Opinion Research International (Mori). No primeiro turno das eleições, no dia 11 de dezembro, Bachelet obteve 45,96% dos votos, contra 25,41% de Piñera. "Estas eleições serão determinadas pelas pessoas que ficarem em casa", afirma Bachelet, que crê na abstenção de 10% do eleitorado. Bachelet disse que na pesquisa não foi detectada a mudança de eleitores da Democracia Cristã para o lado de Piñera, que tentou conseguir votos no setor do chamado "humanismo cristão". Para a diretora da Mori, a razão da vantagem da socialista é que Bachelet simboliza "o que não aconteceu no país, que é a expectativa de acabar com as desigualdades". Questionada sobre a pesquisa, a ex-ministra se declarou "otimista" e afirmou ter certeza de que vencerá. Piñera, que concedeu diversas entrevistas hoje, disse que a verdadeira pesquisa de opinião acontecerá no domingo. No entanto, ele se declarou convencido de que ganhará e de que derrotará a Concertação, "que se agarra com unhas e dentes ao poder". Michelle Bachelet fechará sua campanha com um showmício em Santiago que deve atrair mais de 100 mil pessoas, com a participação de artistas estrangeiros e chilenos. Sebastián Piñera encerrará sua campanha no porto de Valparaíso, onde espera reunir cerca de 10 mil pessoas, em um evento em que insistirá em sua vontade de dar mais peso às diversas regiões do país.