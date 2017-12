Pesquisa aponta vitória de Chávez a um mês das eleições Pesquisa divulgada nesta sexta-feira indica a vitória do presidente venezuelano Hugo Chávez nas eleições de 3 de dezembro com 53,2% dos votos, quase o dobro dos 28,1% de seu principal opositor, Manuel Rosales. A pesquisa do Instituto Venezuelano de Análise de Dados publicada pelo jornal Ultimas Noticias revela uma queda na intenção do voto em Chávez, assim como em Rosales, em relação à semana anterior. "Chávez passou de 54,8% no domingo, 22, a 53,2% na sexta-feira, 27", apontou o instituto, que acompanha semanalmente as mudanças nas intenções de voto dos eleitores. O instituto acrescentou que no mesmo período Rosales variou de 28,9% a 28,1%, e de forma simultânea subiu a porcentagem dos que não quiseram responder ou não sabem em qual candidato vão votar: de 16,3% a 18,7%. A pesquisa se baseou em entrevistas realizadas entre 18 e 29 de outubro com 1.400 eleitores de toda a Venezuela.