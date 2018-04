Pesquisa avalia imagem de latinos na internet

O levantamento da consultoria de comunicação Llorente & Cuenca, lançado hoje, concluiu que aqueles que conseguem controlar com mais rigor suas contas em redes sociais provocam mais comentários positivos - ainda que isso signifique, ao mesmo tempo, um grande volume de menções negativas.

"As pessoas vão falar sobre ele de qualquer jeito, mas quando esse político se posiciona e trabalha com o que está sendo falado, ele consegue converter isso numa menção positiva, ao contrário daquele que não fala nada", explicou ao Estado o gerente da consultoria no Rio de Janeiro, Pedro Borges.

Em geral, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, é o líder com mais repercussão nas redes - o que se fala sobre ele chega a mais pessoas, em comparação aos outros. Mas é o presidente do Equador, Rafael Correa, que conta com o maior número de menções positivas.

A pesquisa considerou as menções feitas no Google, no Facebook, no Twitter e no YouTube - principais ferramentas que, segundo o consultor, fornecem a amostra das conversas na internet. As menções foram divididas em: liderança, influência, responsabilidade e gestão.