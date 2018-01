Pesquisa coloca Livni como favorita a premier de Israel A ministra das Relações Exteriores de Israel, Tzipi Livni, é a favorita para liderar o partido governista Kadima se o premier, Ehud Olmert, for obrigado a deixar o posto por causa da guerra do Líbano do ano passado, mostrou uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 15. A sondagem, divulgada pela rádio Israel, também deu ligeira vantagem à ex-espião Livni sobre o líder direitista Benjamin Netanyahu, líder nas recentes pesquisas. A previsão era de que ele derrotaria facilmente Olmert se houvesse a antecipação das eleições. A imprensa israelense vem especulando que Olmert pode ser obrigado a renunciar quando forem publicadas no mês que vem as conclusões iniciais de um conselho nomeado pelo governo sobre a guerra contra o Hezbollah, em 2006. Olmert recebeu duras críticas por não ter esmagado a guerrilha nos 34 dias de guerra, em que morreram mais de 1.200 libaneses e 157 israelenses. Segundo a pesquisa, quase 34% dos israelenses disseram apoiar Livni para liderar o Kadima e substituir Olmert se ele deixar o cargo. Em outra parte da sondagem, quase 30% disseram preferir que Olmert seja substituído por um novo gabinete liderado pelo Kadima, e 26% afirmaram preferir Netanyahu. Olmert ganhou as eleições gerais há um ano e sucedeu Ariel Sharon, que sofreu um derrame e entrou em coma em janeiro de 2006. As próximas eleições estão previstas para 2010.