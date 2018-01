Pesquisa dá 46% dos votos para Sharon Pesquisa de intenção de voto da empresa Rafi Smith, divulgada nesta quinta-feira, apontou 46% para Ariel Sharon e 27% para o primeiro-ministro de Israel Ehud Barak nas eleições da próxima terça-feira. Se estivesse enfrentando o ex-estadista e atual ministro da Cooperação Regional, Shimon Peres, Sharon teria 46% dos votos e o ex-primeiro-ministro, 40%. Levantamento do Instituto Gallup, do início da semana, indicou empate entre Peres e Sharon, com 46%. Ainda nesta quinta-feira, um relatório da chancelaria israelense isentou Sharon de responsabilidade pela atual intifada, por ter ido em setembro a um local sagrado disputado por judeus e muçulmanos, em Jerusalém.