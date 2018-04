Pesquisa dá derrota a Cristina

Após seis anos, a hegemonia política do casal Néstor e Cristina Kirchner pode sofrer seu primeiro grande abalo na Argentina. Segundo pesquisas do Centro de Estudos Nova Maioria, a presidente Cristina deve perder a atual maioria no Congresso nas eleições parlamentares do dia 28. Na Câmara de Deputados, o número de parlamentares do governista Partido Justicialista (peronista) e da sua sublegenda Frente Pela Vitória (FPV) deve cair de 115 para 101, de um total de 257 cadeiras. Mesmo contanto com os 26 assentos que devem ser conquistados pelos "neutros" - partidos provinciais e grupos menores que em geral se alinham com o governo - Cristina obterá, segundo levantamentos, 127 votos na Casa, 2 a menos que o necessário para aprovar leis. Enquanto isso, a oposição, composta pelo peronismo dissidente, a União Cívica Radical, a Coalizão Cívica, a Proposta Republicana e os socialistas, deve ver seu número de cadeiras na Câmara dos Deputados subir de 110 para 130. No Senado, a bancada governista também encolherá, segundo as pesquisas, embora em menor escala. Ela passará de 38 para 35 cadeiras, de um total de 72, e para aprovar seus projetos dependerá do apoio dos neutros, que obterão 5 assentos. A bancada opositora crescerá de 28 para 32 senadores, mas também precisará atrair os partidos menores. Numa tentativa de evitar o pior dos cenários para os governistas, Cristina adotou uma série de medidas clientelistas nos últimos meses, mobilizando a máquina do peronismo para garantir a vitória do ex-presidente Kirchner (2003-2007), candidato a deputado pela Província de Buenos Aires. Kirchner encabeça a lista governista enquanto a dos peronistas dissidentes é liderada pelo novato Francisco de Narváez. DIVIDIDOS O último presidente que perdeu a maioria nas duas Câmaras foi Fernando De la Rúa, em 2001. Ele renunciou dez dias após a posse do novo Congresso, em meio a um conflito social e uma grave crise econômica. A esperança dos Kirchners é que a oposição continue dividida, o que limitará seu fortalecimento apesar do avanço no Legislativo. Os dois maiores blocos opositores, o centro direitista União Pro (formado pelo peronismo dissidente e a Proposta Republicana) e o centro-esquerdista Acordo Cívico e Social (União Cívica Radical, Coalizão Cívica e socialistas) fracassaram em se unir contra o governo, não conseguindo nem impor medidas para evitar fraudes eleitorais. Mesmo no interior desses dois blocos não há consenso. No primeiro grupo, o peronista dissidente e ex-governador de Buenos Aires Felipe Solá e o prefeito da cidade de Buenos Aires, Mauricio Macri, do Pro, querem disputar as eleições presidenciais de 2011. A situação só não é pior porque a estrela do bloco, Narváez, não nasceu na Argentina (é colombiano) e, portanto, não pode concorrer. Já no Acordo Cívico e Social a disputa pela liderança é entre Elisa Carrió, da Coalizão Cívica, o socialista Hermes Binner, governador de Santa Fé, e o atual vice-presidente da República, Júlio Cobos, da União Cívica Radical, que rompeu no ano passado com Cristina. "A oposição continua dissociada das demandas da população", diz o analista político Manuel Mora y Araujo. O cenário preocupa o empresariado, que teme que o país fique "paralisado" até as eleições presidenciais de 2011.