Pesquisa dá vitória a Chávez em referendo O presidente Hugo Chávez venceria hoje o referendo sobre seu mandato, segundo uma pesquisa divulgada pela empresa local Varianzas Opinión, que teve assessoria da firma americana Evans McDonough Company. A sondagem, realizada a pedido da PDV Holding, filial da estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), mostra que 49% dos pesquisados dizem que votariam a favor da permanência de Chávez no poder, enquanto que 41% afirmam que votariam contra. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 22 de julho, com 2.000 pessoas e em 18 dos 24 Estados do país. Tem uma margem de erro de 2,2 pontos porcentuais. O referendo sobre a permanência de Chávez na presidência será realizado em 15 de agosto. Segundo a Constituição venezuelana, para revogar o mandato de um presidente em referendo é necessário um número de votos igual ou superior ao que o elegeu.